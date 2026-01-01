Merveilles choisies du musée Rolin au Panoptique Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun
Merveilles choisies du musée Rolin au Panoptique
Muséum d'Histoire Naturelle d'Autun
Autun
samedi 7 février 2026.
Muséum d'Histoire Naturelle d'Autun
Impasse Rollet
Autun
Saône-et-Loire
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-03-31 17:00:00
2026-02-07 2026-04-01 2026-10-01
Durant tout le chantier, une sélection des chefs-d’œuvre du musée Rolin est présentée dans les salles d’expositions temporaires du Muséum. De l’Antiquité au XXe siècle, retrouvez les œuvres phares du musée dans une présentation intimiste et resserrée, qui rassemble le vase diatrète, Eve, la Nativité au cardinal Rolin, la Vierge d’Autun ou encore les peintures emblématiques du musée. En prime, c’est l’occasion d’en apprendre plus sur le vaste chantier du Panoptique et sur le projet final grâce à une évocation 3D. .
+33 3 85 52 09 15
museum@autun.com
