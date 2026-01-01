Merveilles choisies du musée Rolin au Panoptique Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun

Merveilles choisies du musée Rolin au Panoptique

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-01 2026-10-01

Durant tout le chantier, une sélection des chefs-d’œuvre du musée Rolin est présentée dans les salles d’expositions temporaires du Muséum. De l’Antiquité au XXe siècle, retrouvez les œuvres phares du musée dans une présentation intimiste et resserrée, qui rassemble le vase diatrète, Eve, la Nativité au cardinal Rolin, la Vierge d’Autun ou encore les peintures emblématiques du musée. En prime, c’est l’occasion d’en apprendre plus sur le vaste chantier du Panoptique et sur le projet final grâce à une évocation 3D. .

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

English : Merveilles choisies du musée Rolin au Panoptique

