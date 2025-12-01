Merveilles d’Ateliers Merveilles d’Ateliers La Vineuse sur Fregande

Merveilles d’Ateliers

Merveilles d’Ateliers Crocaloges La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Merveilles d’Ateliers Découvrez une expo-vente d’artisanat d’art réunissant 7 créateurs passionnés. Bijoux délicats, céramiques uniques, vêtements sur mesure, luminaires originaux, pièces en bois tourné, illustrations poétiques, sacs et accessoires en tissus… Chaque stand invite à la découverte d’un savoir-faire authentique et de créations soigneusement réalisées à la main.

Le week-end se prolonge en moments de partage un concert live samedi soir pour une ambiance chaleureuse, et des contes enchanteurs dimanche après-midi, parfaits pour petits et grands.

L’occasion idéale de préparer Noël en chinant des cadeaux originaux tout en soutenant l’artisanat local. Entrée libre. .

