Merveilleux bestiaires figures du livre ancien Bourges

Des bestiaires médiévaux aux encyclopédies des 16e et 17e siècles, créatures fabuleuses et animaux familiers peuplent les pages des livres anciens. Leurs représentations, tantôt sommaires tantôt minutieuses, varient selon les époques et les cultures. Omniprésents dans les mythes gréco-romains, animaux réels et imaginaires sont réinterprétés en termes moraux dans l’Occident chrétien. Certains sont valorisés et d’autres diabolisés, contribuant ainsi à l’édification des fidèles avant qu’une approche plus scientifique n’émerge dans les ouvrages des premiers naturalistes.

C’est à la découverte de ce monde foisonnant et richement imagé de figures animales qu’invite ce voyage parmi les licornes, aigles, griffons, serpents, dragons, sirènes et autres salamandres qui hantèrent le passé des hommes. .

This exhibition takes you on a journey of discovery of the fabulous creatures and familiar animals that populate the pages of old books, from medieval bestiaries to 16th and 17th century encyclopedias.

