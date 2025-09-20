Merveilleux costumes Palais du Roure, centre de culture provençale Avignon

À partir de 6 ans

Sur réservation dans la limite des places disponibles

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Venez réaliser une création textile et découvrir les impressions au tampon avec Michèle Laugier, intervenante de l’association Lou Riban de Provenço.

Palais du Roure, centre de culture provençale 3 Rue du College de Roure, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605001 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/palais-du-roure [{« type »: « email », « value »: « reservation.palaisduroure@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 01 »}] Lieu témoignant de l’histoire d’une grande famille avignonnaise et d’une architecture constamment remaniée depuis le XVe siècle.

Ancien Hôtel de Baroncelli-Javon, Fondation Flandreysy-Espérandieu. Pendant cinq siècles, de 1469 à 1908, les Baroncelli, originaires de Florence, occupèrent la demeure gothique transformée au XVIIe siècle en hôtel particulier auquel Frédéric Mistral donna le nom de “Palais du Roure” au XIXe siècle.

Aujourd’hui centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré à la Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.

Ville d’Avignon