MERVILLE EN FÊTE Merville

MERVILLE EN FÊTE Merville vendredi 19 septembre 2025.

MERVILLE EN FÊTE

Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-19

La fête locale de Merville revient !

Au cœur du village, profitez de la fête foraine, des bals, du feu d’artifice et des animations organisées par le Comité des Fêtes et la Mairie !

Au Programme

Vendredi

21h00 Animation sous la halle, et ouverture de la fête foraine.

21h30 Retraite aux Flambeaux.

22h00 Grand feu d’artifice au stade.

22h15 Bal d’ouverture sous la halle avec « Elixir Le Show ».

Samedi

11h30 Cérémonie au Monument aux Morts avec la Fanfare, la Banda et l’École de Musique.

12h00 Apéritif-Concert animé par la banda “Tapas Cymbales” et repas au J&J (17€) sur réservation au 05 61 59 44 04 (Fondant poulet farci aux cèpes et crème forestière, Pommes de terre salardaises et haricots verts persillés, Tartelette poire amandine, Café).

16h00 Ouverture de la fête foraine.

18h00 Apéritif-Concert sous la halle.

21h30 Grand bal sous la halle avec « Alméras Music Live ».

Dimanche

10h00 Exposition de voitures et mobylettes d’antan.

10h30 Animations -Jeux pour enfants.

11h30 Apéritif-Concert offert par le Comité des Fêtes avec l’orchestre Jean-Pierre Laurens.

16h00 Ouverture de la fête foraine.

16h00 Démonstration de pyramides humaines par le groupe « Casal Català » sous la halle.

18h Apéritif-Concert.

19h00 Paëlla sur place. Réservation auprès du Comité. Pensez à apporter vos couverts.

21h30 Bal sous la halle avec l’Orchestre Jean-Pierre Laurens.

Lundi

14h30 Concours de pétanque en triplettes, à la mêlée, organisé par le Comité des Fêtes, réservé aux habitants de Merville, licenciés ou non, et partenaires.

16h00 Derniers tours de manège à la sortie de l’école.

19h00 Remises des récompenses et fin des festivités. .

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 contact@comitedesfetes-merville.fr

English :

Merville’s local fête is back!

In the heart of the village, enjoy the funfair, dances, fireworks and events organized by the Comité des Fêtes and the Mairie!

German :

Das lokale Fest von Merville kehrt zurück!

Genießen Sie im Herzen des Dorfes den Jahrmarkt, die Bälle, das Feuerwerk und die Animationen, die vom Festkomitee und der Stadtverwaltung organisiert werden!

Italiano :

Torna la festa locale di Merville!

Nel cuore del villaggio, godetevi il luna park, le danze, i fuochi d’artificio e gli eventi organizzati dal Comité des Fêtes e dal Municipio!

Espanol :

Vuelven las fiestas de Merville

En pleno centro del pueblo, disfrute de la feria, los bailes, los fuegos artificiales y los actos organizados por el Comité des Fêtes y el Ayuntamiento

L’événement MERVILLE EN FÊTE Merville a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE