Merwan Sali dans Mauvaises nouvelles La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Merwan Sali dans Mauvaises nouvelles

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Début : 2025-12-13 19:15:00

2025-12-13

Du football au théâtre, de la maladie à un deuil familial, Merwan se raconte en toute sincérité. Pour lui, l’humour c’est la santé !

“Mauvaises nouvelles” est le premier spectacle de Merwan Sali, humoriste marseillais, candidat d’Incroyable talent 2024. Son talent c’est de faire rire avec des sujets sensibles.



Ses points forts, ce sont sa répartie et son sens de l’improvisation. Tout au long de son spectacle, il multiplie les interactions avec son public.

On tire beaucoup de leçons de ce moment passé avec lui et sa bonhomie naturelle nous donne envie de continuer de discuter avec lui à la sortie du spectacle.



Un spectacle qui fait du bien, à savourer en solo, en couple, entre amis ou en famille. .

English :

From soccer to theater, from illness to family bereavement, Merwan tells his story in all its fairness. For him, humor is health!

German :

Merwan erzählt seine Geschichte in aller Ernsthaftigkeit: vom Fußball bis zum Theater, von seiner Krankheit bis zur Trauer in der Familie. Für ihn ist Humor gesund!

Italiano :

Dal calcio al teatro, dalla malattia a un lutto familiare, Merwan racconta la sua storia in tutta serietà. Per lui l’umorismo è salute!

Espanol :

Del fútbol al teatro, de la enfermedad al duelo familiar, Merwan cuenta su historia con toda seriedad. Para él, el humor es salud

