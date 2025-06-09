Merwane Benlazar Festival Drôlement Bien Petit Kursaal Besançon
Merwane Benlazar Festival Drôlement Bien Petit Kursaal Besançon samedi 24 janvier 2026.
Merwane Benlazar Festival Drôlement Bien
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Nous avons accueilli Merwane Benlazar, l’humoriste français qui monte, connu pour son style d’humour à la fois intelligent, absurde et profondément humain lors de la précédente édition de Drôlement Bien ! Après le succès de son précédent spectacle, Merwane Benlazar revient avec son nouveau spectacle. .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Merwane Benlazar Festival Drôlement Bien
German : Merwane Benlazar Festival Drôlement Bien
Italiano :
Espanol :
L’événement Merwane Benlazar Festival Drôlement Bien Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME