ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BETES – La Merise Trappes

ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BETES Début : 2026-01-29 à 20:30. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BETESSpectacle de cirque contemporain total, On ne fait pas de pacte avec les bêtes nous emmène dans la forêt amazonienne teintée de couleurs et des sons pop d’Amérique du sud.Cette grande forme fictionnelle déploie une aventure chorégraphique, acrobatique et théâtrale dans lesquelles le loufoque et le tragique façonnent une dramaturgie sous-tendues par les luttes anti colonialistes et écologiques en cours aujourd’hui en Amazonie.Ils mettent en scène la folie de l’homme occidental, déterminé à piétiner le vivant au bénéfice de son projet de conquête mégalomaniaque.

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78