MERYEM BENOUA – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

FIONA SANJABI Début : 2026-01-15 à 20:00. Tarif : – euros.

FIONA SANJABIMêlant récits, chants et danses, l’artiste franco-iranienne Fiona Sanjabi transporte Les Mille et une nuits dans un univers musical contemporain – entre électro et pop psyché – pour donner forme à un concert-spectacle aussi chatoyant qu’envoûtant.Autrice-compositrice-interprète et performeuse, Fiona Sanjabi propose avec Les Nuits d’infini une traduction résolument actuelle de la magie intemporelle des Mille et Une Nuits. Les quatre musiciens ici à ses côtés gravitent dans l’orbite d’une pop psychédélique teintée d’électronique et offrent un écrin délicatement chamarré à sa voix enjôleuse. Oscillant du persan au français en passant par l’arabe classique ou le grec, Sanjabi lit des extraits du célèbre recueil de contes et les entrelace avec des morceaux chantés – compositions originales, chants traditionnels réarrangés ou poèmes mis en musique. Pour ajouter encore du relief à l’ensemble, elle incorpore également une part de chorégraphie qui conjugue influences des danses classiques persanes et inspirations contemporaines.Distribution : Fiona Sanjabi , chant, jeu, lectureMartin Mahieu , guitareHervé de Ratuld , basseMichaël Tainturier , clavierVirgile Herbepin , percussions, batterieAxel Lamontagne , lumières

THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Carré Marigny 75008 Paris 75