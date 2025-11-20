Meryem Benoua Chalon-sur-Saône Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !

C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ?

Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner ! .

Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

