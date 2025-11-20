Meryem Benoua Chalon-sur-Saône Marcel Sembat Chalon-sur-Saône
Meryem Benoua Chalon-sur-Saône Marcel Sembat Chalon-sur-Saône jeudi 20 novembre 2025.
Meryem Benoua Chalon-sur-Saône
Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !
C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ?
Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner ! .
Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Meryem Benoua Chalon-sur-Saône
German : Meryem Benoua Chalon-sur-Saône
Italiano :
Espanol :
L’événement Meryem Benoua Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-20 par DOUBS TOURISME