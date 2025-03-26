CONSTANCE – LE PHARE St Coulomb

CONSTANCE Début : 2026-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.

K PRODUCTION PRÉSENTE EN ACCORD AVEC RUQ SPECTACLES ET JOSETTE PRODUCTIONS : CONSTANCEConstance revient avec un sixième spectacle actuel, drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !« J’ai longtemps cru que j’étais invincible.Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. »Durée : 70 min environPublic : conseillé à partir de 14 ansTexte : Constance et Pascal DuclermortierMise en scène : Eric ChantelauzeLumières : Gaël CimmaScénographie : Seymour LavalCostumes : Julia AllègreMusique : Romain Trouillet

LE PHARE Rue du Lac 35350 St Coulomb 35