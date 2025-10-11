MERYEM BENOUA – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

MERYEM BENOUA Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : MERYEM BENOUAMERYEM BENOUA« Reflet »Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ? Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner !

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63