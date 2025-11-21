OPERATION RUMBA – La Merise Trappes

OPERATION RUMBA Début : 2025-12-03 à 19:30. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : OPERATION RUMBAPour mettre en jeu la grande fresque de l’histoire de la Rumba, symbole majeur des luttes d’indépendance des deux Congos, Dieudonné Niangouna a imaginé deux frères en quête de leurs origines. Ils entreprennent un étrange voyage bordé de paysages, de rythmes et d’histoires pétillantes. Ainsi se tisse au fil des rencontres, la saga de personnages fantasques et loufoques entre fictions et réalités, entre anecdotes extraites de chansons populaires et douleurs politiques.Opération Rumba est une œuvre à la lisière des genres – théâtre, conte, danse, concert, documentaire – et des continents – Afrique, Amérique, Europe.

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78