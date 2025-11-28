MERYEM BENOUA REFLET Béziers
MERYEM BENOUA REFLET
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 32 – 32 – EUR
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Ne vous fiez pas à son sourire ! Meryem Benoua, drôle, naturelle et pétillante, impose un style unique entre théâtre et humour. Fous rires garantis !
Ne vous fiez pas à son joli sourire… Meryem Benoua va vous surprendre !
Drôle, naturelle et sans filtre, c’est la copine avec qui les fous rires sont garantis.
Avec son style scénique unique, à la fois théâtral et pétillant, elle captive, amuse et étonne du début à la fin.
Payant Réservation obligatoire. .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77
English :
Don’t let her smile fool you! Meryem Benoua, funny, natural and sparkling, imposes a unique style between theater and humor. Laughter guaranteed!
German :
Lassen Sie sich nicht von ihrem Lächeln täuschen! Meryem Benoua ist witzig, natürlich und prickelnd und setzt ihren einzigartigen Stil zwischen Theater und Humor durch. Lachen garantiert!
Italiano :
Non lasciatevi ingannare dal suo sorriso! Meryem Benoua è divertente, naturale e frizzante, con uno stile unico che fonde teatro e umorismo. Risate garantite!
Espanol :
No se deje engañar por su sonrisa Meryem Benoua es divertida, natural y chispeante, con un estilo único que mezcla teatro y humor. ¡Risas garantizadas!
