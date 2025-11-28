MERYEM BENOUA REFLET

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Ne vous fiez pas à son sourire ! Meryem Benoua, drôle, naturelle et pétillante, impose un style unique entre théâtre et humour. Fous rires garantis !

Ne vous fiez pas à son joli sourire… Meryem Benoua va vous surprendre !

Drôle, naturelle et sans filtre, c’est la copine avec qui les fous rires sont garantis.

Avec son style scénique unique, à la fois théâtral et pétillant, elle captive, amuse et étonne du début à la fin.

Payant Réservation obligatoire. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77

English :

Don’t let her smile fool you! Meryem Benoua, funny, natural and sparkling, imposes a unique style between theater and humor. Laughter guaranteed!

German :

Lassen Sie sich nicht von ihrem Lächeln täuschen! Meryem Benoua ist witzig, natürlich und prickelnd und setzt ihren einzigartigen Stil zwischen Theater und Humor durch. Lachen garantiert!

Italiano :

Non lasciatevi ingannare dal suo sorriso! Meryem Benoua è divertente, naturale e frizzante, con uno stile unico che fonde teatro e umorismo. Risate garantite!

Espanol :

No se deje engañar por su sonrisa Meryem Benoua es divertida, natural y chispeante, con un estilo único que mezcla teatro y humor. ¡Risas garantizadas!

L’événement MERYEM BENOUA REFLET Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE