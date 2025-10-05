Meryem Benoua : Reflet Salle Paul Fort Nantes

Meryem Benoua : Reflet Salle Paul Fort Nantes samedi 20 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 20:30 –

Gratuit : non 30 € 30 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner !Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ?

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/