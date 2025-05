Meryem Benoua – Reflet – Théâtre Francine Vasse Nantes, 24 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 20:30 –

Gratuit : non Tarif unique : 28 € Billetterie :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-upNe vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra ! C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences.Vous voyez le genre ? Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner !Représentation le 24 mai 2025, à 20h30Tarif unique : 28 €

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/