Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme Granville 10 juillet 2025 11:00

Manche

Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme Ferme de la Chèvre Rit Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 11:00:00

fin : 2025-07-10 12:15:00

Date(s) :

2025-07-10

Nous vous proposons un atelier spécial pour permettre aux jeunes enfants de découvrir, avec tous leurs sens, les animaux de la ferme. Avec nous tu pourras donner à manger aux lapins et leurs amis les cochons d’inde, mais aussi au cochon et aux poules. Pour terminer Django, notre âne du Cotentin, t’emmènera faire un petit tour en carriole.

Détails des créneaux possibles et inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tranche d’âge conseillée 1 à 5 ans.

Ferme de la Chèvre Rit

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

English : Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme

We’re offering a special workshop to help young children discover farm animals with all their senses. With us, you can feed the rabbits and their guinea pig friends, as well as the pig and the chickens. Finally, Django, our Cotentin donkey, will take you for a ride in his cart.

Details of possible slots and compulsory registration on our website.

Recommended age range: 1 to 5 years.

German :

Wir bieten dir einen speziellen Workshop an, bei dem kleine Kinder mit allen Sinnen die Tiere auf dem Bauernhof entdecken können. Mit uns kannst du die Kaninchen und ihre Freunde, die Meerschweinchen, füttern, aber auch das Schwein und die Hühner. Zum Schluss wird dich Django, unser Esel aus Cotentin, auf eine kleine Kutschfahrt mitnehmen.

Details zu den möglichen Zeitfenstern und verbindliche Anmeldungen auf unserer Website.

Empfohlene Altersgruppe: 1 bis 5 Jahre.

Italiano :

Offriamo un laboratorio speciale per aiutare i bambini a scoprire gli animali della fattoria con tutti i sensi. Con noi potrete dare da mangiare ai conigli e ai loro amici porcellini d’India, al maiale e alle galline. Infine, Django, il nostro asino del Cotentin, vi porterà a fare un giro sul suo carretto.

I dettagli sulle possibili fasce orarie e sulle prenotazioni obbligatorie sono disponibili sul nostro sito web.

Età consigliata: da 1 a 5 anni.

Espanol :

Ofrecemos un taller especial para que los más pequeños descubran los animales de granja con todos los sentidos. Con nosotros, podrán dar de comer a los conejos y a sus amigos los cobayas, así como al cerdo y a las gallinas. Por último, Django, nuestro burro de Cotentin, te llevará a dar un paseo en su carro.

Detalles de las posibles franjas horarias y reservas obligatorias en nuestra página web.

Edad recomendada: de 1 a 5 años.

