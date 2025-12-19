Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme Granville

Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme

Nous vous proposons un atelier spécial pour permettre aux jeunes enfants de découvrir, avec tous leurs sens, les animaux de la ferme. Avec nous tu pourras donner à manger aux lapins et leurs amis les cochons d’inde. Nous découvrirons aussi le cochon et les poules. Le printemps est aussi synonyme de naissances… alors qui aura ses bébés ? Pour terminer Django, notre âne du Cotentin, t’emmènera faire un petit tour en carriole.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tranche d’âge conseillée 1 à 5 ans .

La Basle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

