Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme Granville

Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme
La Basle Granville Manche
Début : 2026-04-23 11:00:00
fin : 2026-04-23 12:15:00
2026-04-23
Nous vous proposons un atelier spécial pour permettre aux jeunes enfants de découvrir, avec tous leurs sens, les animaux de la ferme. Avec nous tu pourras donner à manger aux lapins et leurs amis les cochons d’inde. Nous découvrirons aussi le cochon et les poules. Le printemps est aussi synonyme de naissances… alors qui aura ses bébés ? Pour terminer Django, notre âne du Cotentin, t’emmènera faire un petit tour en carriole.
Inscriptions obligatoires sur notre site internet.
Tranche d’âge conseillée 1 à 5 ans .
La Basle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com
