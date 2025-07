Mes applis, mes amours, mes emmerdes Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Où comment les applications censées vous simplifier la vie peuvent vous la pourrir !

Dans le couple Jérôme/Carole, c’est Carole qui porte la culotte. Pensant que sa femme a un amant, Jérôme veut, par vengeance, la tromper avec une belle inconnue rencontrée sur une appli de rencontre. Sauf que cette jeune étudiante n’est autre que la nouvelle nounou de leur fils que sa femme a recruté sur l’appli Baby-sittor. Une comédie moderne, dans le nouveau monde , où ces 3 personnages vont devoir gérer quiproquos, mensonges et emmerdes ! .

English :

How apps that are supposed to make your life easier can actually make it worse!

German :

Oder wie Apps, die Ihnen das Leben erleichtern sollen, es Ihnen verderben können!

Italiano :

Come le applicazioni che dovrebbero semplificare la vita possono in realtà rovinarla!

Espanol :

Cómo las aplicaciones que supuestamente deberían facilitarte la vida pueden arruinártela

