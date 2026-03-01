Mes applis mes amours mes emmerdes | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Mes applis mes amours mes emmerdes | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:50:00

Date(s) :

2026-03-27

Venez voir Mes Applis mes Amours mes Emmerdes , une comédie de Sébastien Bonnet et Stéphane Godin !

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see Mes Applis mes Amours mes Emmerdes , a comedy by Sébastien Bonnet and Stéphane Godin!

L’événement Mes applis mes amours mes emmerdes | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-10 par Clermont Auvergne Volcans