Mes applis mes amours mes emmerdes | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Mes applis mes amours mes emmerdes | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand vendredi 27 mars 2026.
Mes applis mes amours mes emmerdes | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 21:50:00
Date(s) :
2026-03-27
Venez voir Mes Applis mes Amours mes Emmerdes , une comédie de Sébastien Bonnet et Stéphane Godin !
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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
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English :
Come and see Mes Applis mes Amours mes Emmerdes , a comedy by Sébastien Bonnet and Stéphane Godin!
L’événement Mes applis mes amours mes emmerdes | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-10 par Clermont Auvergne Volcans