Mes applis, mes amours, mes emmerdes Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Mes applis, mes amours, mes emmerdes

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:30:00

2026-01-30

Mes applis, mes amours, mes emmerdes , ou Comment les applications, censées vous simplifier la vie, peuvent vous la pourrir !

Dans le couple Jérôme/Carole, c’est Carole qui porte la culotte. Pensant que sa femme a un amant, Jérôme veut la tromper par vengeance avec une belle inconnue rencontrée sur une appli de rencontres. Sauf que cette jeune étudiante n’est autre que la nouvelle nounou de leur fils, que sa femme a recrutée sur l’appli Baby-sitter…

Une comédie moderne, où ces 3 personnages vont devoir gérer quiproquos, mensonges… et emmerdes !

Une comédie de Sébastien BONNET et Stéphane GODIN

Avec Fabrice ABRAHAM, Ségolène PRUNIER et Maia GIDOIN

Placement libre assis.Tout public

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

Mes applis, mes amours, mes emmerdes , or How apps, supposed to simplify your life, can actually ruin it!

In the Jérôme/Carole couple, it’s Carole who wears the pants. Thinking his wife has a lover, Jérôme wants to cheat on her out of revenge with a beautiful stranger he met on a dating app. Except that this young student is none other than their son’s new nanny, whom his wife has recruited on the Baby-sitter app…

A modern comedy in which these 3 characters have to deal with misunderstandings, lies… and trouble!

A comedy by Sébastien BONNET and Stéphane GODIN

Starring Fabrice ABRAHAM, Ségolène PRUNIER and Maia GIDOIN

Free seating.

