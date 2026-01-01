Mes applis, mes amours, mes emmerdes Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach
vendredi 30 janvier 2026.
Mes applis, mes amours, mes emmerdes
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle
Vendredi 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 21:30:00
2026-01-30
Mes applis, mes amours, mes emmerdes , ou Comment les applications, censées vous simplifier la vie, peuvent vous la pourrir !
Dans le couple Jérôme/Carole, c’est Carole qui porte la culotte. Pensant que sa femme a un amant, Jérôme veut la tromper par vengeance avec une belle inconnue rencontrée sur une appli de rencontres. Sauf que cette jeune étudiante n’est autre que la nouvelle nounou de leur fils, que sa femme a recrutée sur l’appli Baby-sitter…
Une comédie moderne, où ces 3 personnages vont devoir gérer quiproquos, mensonges… et emmerdes !
Une comédie de Sébastien BONNET et Stéphane GODIN
Avec Fabrice ABRAHAM, Ségolène PRUNIER et Maia GIDOIN
Placement libre assis.Tout public
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est
English :
Mes applis, mes amours, mes emmerdes , or How apps, supposed to simplify your life, can actually ruin it!
In the Jérôme/Carole couple, it’s Carole who wears the pants. Thinking his wife has a lover, Jérôme wants to cheat on her out of revenge with a beautiful stranger he met on a dating app. Except that this young student is none other than their son’s new nanny, whom his wife has recruited on the Baby-sitter app…
A modern comedy in which these 3 characters have to deal with misunderstandings, lies… and trouble!
A comedy by Sébastien BONNET and Stéphane GODIN
Starring Fabrice ABRAHAM, Ségolène PRUNIER and Maia GIDOIN
Free seating.
