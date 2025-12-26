Mes applis mes amours, mes emmerdes

Palais Beaumont Auditorium VIGNY Pau

Tarif : 28 – 28 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Ou… Comment les applications, censées vous simplifier la vie, peuvent vous la pourrir !

Dans le couple Jérôme/Carole, c’est Carole qui porte la culotte.

Pensant que sa femme a un amant, Jérôme veut la tromper par vengeance avec une belle inconnue rencontrée sur une appli de rencontre. Sauf que cette jeune étudiante n’est autre que la nouvelle nounou de leur fils, que sa femme a recruté sur l’appli Baby-sittor…

Une comédie moderne, où ces 3 personnages vont devoir gérer quiproquos, mensonges et… Emmerdes ! .

Palais Beaumont Auditorium VIGNY Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques

