Mes ballades en Bourgogne Salle des fêtes Messey-sur-Grosne

Les Carnets de Prunelle vous invite pour une ballade (avec 2 ailes !) en plein cœur de notre belle Bourgogne, afin de vous faire découvrir, ou redécouvrir, les petits oiseaux qui peuplent nos jardins et nos chemins de campagne. Bien plus qu’une simple promenade, Les Carnets de Prunelle vous emmène dans une ballade poétique et artistique, dans un univers tout de papier et de pop-up géants, pour avoir les pieds sur tête et la tête dans les airs ! . Quel que soit votre âge, il n’est jamais trop tard pour se laisser enchanter par le doux chant de Mère Nature… De 7 à 107 ans. .

Salle des fêtes Bourg Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 05 28 bibli.messey@orange.fr

