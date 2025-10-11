Mes bons plans étudiants Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Mes bons plans étudiants Atelier Info Jeunes Chartres Chartres samedi 11 octobre 2025.

Mes bons plans étudiants Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Faites le plein d’infos sur de nombreuses thématiques se former, se loger, gérer son quotidien, monter un projet, etc., et repartez avec votre guide étudiant 2026.

.

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Fill up on information on a wide range of topics: training, housing, managing daily life, setting up a project, etc., and leave with your 2026 student guide.

German :

Füllen Sie Ihren Informationsvorrat zu zahlreichen Themen auf: sich ausbilden lassen, wohnen, den Alltag bewältigen, ein Projekt starten usw., und nehmen Sie Ihren Studentenführer 2026 mit nach Hause.

Italiano :

Ottenete tutte le informazioni necessarie su un’ampia gamma di argomenti: formazione, alloggio, gestione della vita quotidiana, creazione di un progetto, ecc. e partite con la vostra guida dello studente 2026.

Espanol :

Obtén toda la información que necesites sobre una amplia gama de temas: formación, alojamiento, gestión de tu día a día, puesta en marcha de un proyecto, etc., y vete con tu guía del estudiante 2026.

L’événement Mes bons plans étudiants Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-10-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES