Mes Chers Amis (Amici miei) Espace Noriac Limoges

Mes Chers Amis (Amici miei)

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Un film de Mario Monicelli (1975) avec Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Philippe Noiret, Duilio del Prete, Olga Karlatos,…

La quarantaine bien sonnée, Perozzi le journaliste, Necchi le patron de café, Melandri l’architecte et Mascetti le noble ruiné, sont amis de longue date. Ils trompent leur crise existentielle en entreprenant des virées tziganes , fugues de vieux adolescents qui jouent de bonnes plaisanteries aux autres.

Mais l’amitié, les beuveries et la franche rigolade cachent des blessures secrètes…

Un film présenté par Primissimo Piano, le ciné-club italien de l’Association Dante Alighieri. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 04 48

English : Mes Chers Amis (Amici miei)

L’événement Mes Chers Amis (Amici miei) Limoges a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Limoges Métropole