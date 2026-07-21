Mes Chers Collègues La Bazoge
samedi 20 mars 2027 · La Bazoge
Informations pratiques
La Bazoge
Mes Chers Collègues
28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
La Troupe de la Comédie du Mans vous présente le spectacle Mes Chers Collègues
Entre mauvaise foi et petits coups en douce, retournements de vestes et fayotages ; le monde de l’entreprise est un terrain miné !
Une rumeur de licenciement court dans les couloirs.
Nos deux employés sont prêts à tout pour sauver leur poste. L’un des deux va être viré, c’est sur ! Mais lequel ? Ajouter à cela un supérieur machiavélique qui compte les points et vous obtenez un cocktail explosif.
Gags et quiproquos se succèdent dans des situations où vous reconnaitrez certainement vos collègues et peut être vous-même.
Une comédie à partager entre collègues.. ou pas !
Comédie tout public
Durée 1h25 .
28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire
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English :
The Comédie du Mans Theater Company presents the play Mes Chers Collègues
L’événement Mes Chers Collègues La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72