Informations pratiques

La Bazoge

Mes Chers Collègues

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

La Troupe de la Comédie du Mans vous présente le spectacle Mes Chers Collègues

Entre mauvaise foi et petits coups en douce, retournements de vestes et fayotages ; le monde de l’entreprise est un terrain miné !

Une rumeur de licenciement court dans les couloirs.

Nos deux employés sont prêts à tout pour sauver leur poste. L’un des deux va être viré, c’est sur ! Mais lequel ? Ajouter à cela un supérieur machiavélique qui compte les points et vous obtenez un cocktail explosif.

Gags et quiproquos se succèdent dans des situations où vous reconnaitrez certainement vos collègues et peut être vous-même.

Une comédie à partager entre collègues.. ou pas !

Comédie tout public

Durée 1h25 .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comédie du Mans Theater Company presents the play Mes Chers Collègues

L’événement Mes Chers Collègues La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72