Mes choux et chouchous contes Rânes

Mes choux et chouchous contes

Médiathèque Fel Rânes Orne

Début : 2025-11-19 10:30:00

fin : 2025-11-19 11:30:00

Les contes de la Bribotte, contes populaires traditionnels du monde entier.

45 min

Sur inscription .

Médiathèque Fel Rânes 61 Orne Normandie +33 2 33 12 71 60 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

