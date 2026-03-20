Mes Idées folles Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Exposition proposée par les éditions Le port a jauniColorée et originale, cette exposition permet de découvrir l’œuvre expérimentale de l’illustrateur égyptien Walid Taher, auteur de plusieurs livres pour la jeunesse parus en France. Tirées de l’album Mes Idées folles, les illustrations présentées permettent de prolonger l’expérience du livre.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



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