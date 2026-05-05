Mes impressions sur Honfleur Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Honfleur

Mes impressions sur Honfleur

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre du projet Mes impressions sur Honfleur , mené en arts plastiques et en partenariat avec le musée Eugène-Boudin, les élèves de 5eA du collège Alphonse Allais de Honfleur ont travaillé autour de l’exposition temporaire Ancrer la brume , présentant les œuvres des artistes en résidence

Dans le cadre du projet Mes impressions sur Honfleur , mené en arts plastiques et en partenariat avec le musée Eugène-Boudin, les élèves de 5eA du collège Alphonse Allais de Honfleur ont travaillé autour de l’exposition temporaire Ancrer la brume , présentant les œuvres des artistes en résidence Marina Vandra et Delphine Guy.

Inspirés par cette visite, ils ont réalisé des diptyques sur planches A4 mêlant un travail d’écriture aux images afin de traduire et d’exprimer leurs propres impressions de Honfleur.

À travers des atmosphères, des couleurs, des paysages, des motifs issus de la ville, ils ont aussi cherché à évoquer des souvenirs, leurs émotions, leurs pensées et leur attachement à la ville.

Ce travail leur a permis d’explorer une démarche artistique particulière en lien avec l’art contemporain tout en portant un regard personnel sur leur environnement. .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 alemoine@ville-honfleur.fr

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English : Mes impressions sur Honfleur

As part of the My impressions of Honfleur project in the visual arts and in partnership with the Musée Eugène-Boudin, pupils in 5eA at Alphonse Allais secondary school in Honfleur have been working on the temporary exhibition Anchoring the Mist , featuring works by artists in residence.

L’événement Mes impressions sur Honfleur Honfleur a été mis à jour le 2026-04-29 par Calvados Attractivité