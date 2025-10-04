Mes mots pour tes oreilles Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Mes mots pour tes oreilles Rue du 19 Mars 1962 Léognan samedi 4 octobre 2025.

Mes mots pour tes oreilles

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Des conteuses entre 9 et 13 ans qui sont prêtes à vous lire de belles histoires pour le plaisir des jeunes oreilles.

Lecture pour les 0 à 3 ans 10h

Lecture pour les 3 à 7 ans 10h30

Inscriptions obligatoire.

Jauge limitée .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 bibliotheque@mairie-leognan.fr

English : Mes mots pour tes oreilles

German : Mes mots pour tes oreilles

Italiano :

Espanol : Mes mots pour tes oreilles

L’événement Mes mots pour tes oreilles Léognan a été mis à jour le 2025-09-25 par Sud Bordeaux Tourisme