Mes mots pour tes oreilles Rue du 19 Mars 1962 Léognan samedi 4 octobre 2025.
Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde
2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Des conteuses entre 9 et 13 ans qui sont prêtes à vous lire de belles histoires pour le plaisir des jeunes oreilles.
Lecture pour les 0 à 3 ans 10h
Lecture pour les 3 à 7 ans 10h30
Inscriptions obligatoire.
Jauge limitée .
Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 bibliotheque@mairie-leognan.fr
