Mes mots pour tes oreilles Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Début : 2026-01-24
fin : 2026-05-30
2026-01-24 2026-03-14 2026-05-30 2026-07-04
Neuf conteuses entre 9 et 14 ans prêtent leur voix en racontant des histoires aux enfants. Un temps dédié aux petits et tout-petits.
Lecture pour les 0 à 3 ans 10h
Lecture pour les 3 à 7 ans 10h30
Venez passer ce petit moment de partage en famille pour le plaisir de toutes les oreilles. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine
