Mes mots pour tes oreilles Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Mes mots pour tes oreilles

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2026-01-24

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-01-24 2026-03-14 2026-05-30 2026-07-04

Neuf conteuses entre 9 et 14 ans prêtent leur voix en racontant des histoires aux enfants. Un temps dédié aux petits et tout-petits.

Lecture pour les 0 à 3 ans 10h

Lecture pour les 3 à 7 ans 10h30

Venez passer ce petit moment de partage en famille pour le plaisir de toutes les oreilles. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 33 bibliotheque@mairie-leognan.fr

