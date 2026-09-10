Mes mots pour tes oreilles Rue du 19 Mars 1962 Léognan
samedi 3 octobre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Mes mots pour tes oreilles
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Neuf conteuses entre 9 et 14 ans prêtent leur voix en racontant des histoires aux enfants. Un temps dédié aux petits et tout-petits.
Lecture pour les 0 à 3 ans – 10h
Lecture pour les 3 à 7 ans – 10h30
Venez passer ce petit moment de partage en famille pour le plaisir de toutes les oreilles. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
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English : Mes mots pour tes oreilles
L’événement Mes mots pour tes oreilles Léognan a été mis à jour le 2026-09-10 par Sud Bordeaux Tourisme
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