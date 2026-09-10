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Mes mots pour tes oreilles Rue du 19 Mars 1962 Léognan

samedi 3 octobre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Léognan

Mes mots pour tes oreilles Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du 19 Mars 1962
Adresse
Espace culturel Georges Brassens
Ville
33850 Léognan
Département
Gironde
Tarif

Léognan

Mes mots pour tes oreilles

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Neuf conteuses entre 9 et 14 ans prêtent leur voix en racontant des histoires aux enfants. Un temps dédié aux petits et tout-petits.

Lecture pour les 0 à 3 ans – 10h
Lecture pour les 3 à 7 ans – 10h30

Venez passer ce petit moment de partage en famille pour le plaisir de toutes les oreilles.   .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30  culture@mairie-leognan.fr

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English : Mes mots pour tes oreilles

L’événement Mes mots pour tes oreilles Léognan a été mis à jour le 2026-09-10 par Sud Bordeaux Tourisme

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