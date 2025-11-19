Mes nouvelles chaussures Tian Gombau Salle Coppélia La Flèche

Mes nouvelles chaussures Tian Gombau

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 15:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Un petit garçon enfile de nouvelles chaussures et part goûter à la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure: rues, maisons, paysages, personnes et animaux.

Ses chaussures accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit.

La taille des chaussures nous accompagne tout au long de la vie. La taille mesure le pied, mais aussi l’âge, les expériences, la manière avec laquelle on marche dans la vie.

Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures. Petites, moyennes, grandes… .

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

English :

A little boy puts on his new shoes and heads off to the river. On the way, he discovers the world around him: streets, houses, landscapes, people and animals.

German :

Ein kleiner Junge zieht sich neue Schuhe an und macht sich auf den Weg, um am Fluss zu trinken. Auf dem Weg entdeckt er die Welt um ihn herum: Straßen, Häuser, Landschaften, Menschen und Tiere.

Italiano :

Un bambino indossa un nuovo paio di scarpe e parte per godersi il fiume. Durante il tragitto, scopre il mondo che lo circonda: strade, case, paesaggi, persone e animali.

Espanol :

Un niño se pone un par de zapatos nuevos y sale a disfrutar del río. Por el camino, descubre el mundo que le rodea: calles, casas, paisajes, personas y animales.

L’événement Mes nouvelles chaussures Tian Gombau La Flèche a été mis à jour le 2025-10-07 par CDT72