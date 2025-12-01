Mes Pauses Bien-être à Sézanne Salle Rez de Parvis de la Médiathèque Sézanne

Mes Pauses Bien-être à Sézanne

Salle Rez de Parvis de la Médiathèque 8 Rue du Capitain Henri Faucon Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

C’EST QUOI NOTRE MACHINE ??? NOTRE CORPS ET SON ENTRETIEN

Venez retrouver Sandrine et Véronique, nos conseillères en Bien-être pour en savoir plus.Tout public

L’entretien de votre voiture se fait tous les ans, et celui de votre corps vous le faites quand ?

Découvrez la Healh Mission pour une remise en forme au niveau des cellules… Après l’entretien intérieur de votre corps, découvrez une gamme qui permet de manger équilibré, sans carence, sans fatigue, sans effet yo-yo. Vous êtes partants ?

Alors venez retrouver Sandrine et Véronique, nos conseillères en Bien-être. .

Salle Rez de Parvis de la Médiathèque 8 Rue du Capitain Henri Faucon Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 40 24 07 54

English : Mes Pauses Bien-être à Sézanne

WHAT IS OUR MACHINE??? OUR BODY AND ITS CARE

Come and meet Sandrine and Véronique, our Wellness Advisors, to find out more.

