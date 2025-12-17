Mes petits ateliers de science Périgueux
Mes petits ateliers de science Périgueux mercredi 18 février 2026.
Mes petits ateliers de science
Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux Dordogne
Gratuit
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Mélanges de matières et lumières colorées .
Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
English : Mes petits ateliers de science
L’événement Mes petits ateliers de science Périgueux a été mis à jour le 2025-12-14 par OT Communal de Périgueux