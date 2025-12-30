MES PETITS OPÉRAS THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE Paris

MES PETITS OPÉRAS Début : 2026-01-25 à 16:00. Tarif : – euros.

MES PETITS OPÉRAS Entrez à pas de loup dans une loge d’opéra et ouvrez bien vos petites oreilles !La cantatrice Aria Di Tralala s’apprête à donner son grand récital et chauffe ses cordes vocales. Lorsqu’elle s’aperçoit qu’un public d’enfants s’est glissé jusqu’ à sa loge , la Diva leur propose un récital rien que pour eux à travers des extraits des plus grands airs d’Opéra qu’elle a chanté tout au long de sa carrière.Venez vibrer avec Aria pour une première initiation à l’Art Lyrique, qui sera aussi l’occasion pour les plus grands de (re) découvrir des airs du grand répertoire .Un Opéra participatif unique à vivre en famillle de 7 à 107 ans !Auteur : Maud DelmarMise en scène : Timothy MeyersSpectacle musicalÀ partir de 7 ans – Attention : Les enfants de moins de 12 mois ne peuvent assister au spectacle. Durée du spectacle : 1hPresse : Un merveilleux moment La chanteuse lyrique met à portée de mômes l’Opera, et les adultes réticents pourraient adorer cette approche ludique et légère – Le Parisien – 08/02/24

THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE 29 RUE DE DUNKERQUE 75010 Paris 75