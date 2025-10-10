Mes Petits Vagabondages Biblio’fil Bibliothèque La Forge aux Livres Couffé

Des chansons, des histoires rythmées par le ukulélé, la guitare et les percussions avec Yanig Mahé de la compagnie le Croqu’notes (0 à 3 ans).

Inscription conseillé .

Bibliothèque La Forge aux Livres 7 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 48

English :

Songs and stories set to the rhythm of ukulele, guitar and percussion with Yanig Mahé from the Croqu’notes company (0-3 years).

German :

Lieder und Geschichten im Rhythmus von Ukulele, Gitarre und Perkussion mit Yanig Mahé von der Compagnie le Croqu’notes (0-3 Jahre).

Italiano :

Canzoni e storie al ritmo di ukulele, chitarra e percussioni con Yanig Mahé della compagnia Croqu’notes (0-3 anni).

Espanol :

Canciones y cuentos al ritmo del ukelele, la guitarra y la percusión con Yanig Mahé de la compañía Croqu’notes (0-3 años).

