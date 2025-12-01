Mes Petits Vagabondages Biblio’fil Bibliothèque de la Roche Blanche La Roche-Blanche
Mes Petits Vagabondages Biblio’fil Bibliothèque de la Roche Blanche La Roche-Blanche samedi 20 décembre 2025.
Mes Petits Vagabondages Biblio’fil
Bibliothèque de la Roche Blanche 171 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 11:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Des chansons, des histoires rythmées par le ukulélé, la guitare et les percussions avec Yanig Mahé de la compagnie le Croqu’notes (0 à 3 ans).
Inscription conseillé .
Bibliothèque de la Roche Blanche 171 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 55
English :
Songs and stories set to the rhythm of ukulele, guitar and percussion with Yanig Mahé from the Croqu’notes company (0-3 years).
German :
Lieder und Geschichten im Rhythmus von Ukulele, Gitarre und Perkussion mit Yanig Mahé von der Compagnie le Croqu’notes (0-3 Jahre).
Italiano :
Canzoni e storie al ritmo di ukulele, chitarra e percussioni con Yanig Mahé della compagnia Croqu’notes (0-3 anni).
Espanol :
Canciones y cuentos al ritmo del ukelele, la guitarra y la percusión con Yanig Mahé de la compañía Croqu’notes (0-3 años).
L’événement Mes Petits Vagabondages Biblio’fil La Roche-Blanche a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis