Mes Petits Vagabondages Biblio’fil Bibliothèque les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue de Cossé Brissac Vallons-de-l'Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-09 10:00:00

fin : 2025-10-09 10:45:00

2025-10-09

Des chansons, des histoires rythmées par le ukulélé, la guitare et les percussions avec Yanig Mahé de la compagnie le Croqu’notes (0 à 3 ans).

Inscription conseillé .

44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

English :

Songs and stories set to the rhythm of ukulele, guitar and percussion with Yanig Mahé from the Croqu’notes company (0-3 years).

German :

Lieder und Geschichten im Rhythmus von Ukulele, Gitarre und Perkussion mit Yanig Mahé von der Compagnie le Croqu’notes (0-3 Jahre).

Italiano :

Canzoni e storie al ritmo di ukulele, chitarra e percussioni con Yanig Mahé della compagnia Croqu’notes (0-3 anni).

Espanol :

Canciones y cuentos al ritmo del ukelele, la guitarra y la percusión con Yanig Mahé de la compañía Croqu’notes (0-3 años).

