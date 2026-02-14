Mes premières dents, c’est important!, Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières

Mes premières dents, c’est important! Mardi 24 février, 15h00 Médiathèque Porte Neuve Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – 0/3ans

Les premières dents, c’est important! Même si elles ne sont pas encore là.

Venez échanger avec Mme PREAUBERT, dentiste, sur les premiers gestes, les bonnes méthodes, quelle brosse utiliser en fonction de l’âge de l’enfant…Vous pourrez poser toutes ces questions et bien d’autres encore.

Et une petite surprise attend chaque participant, mais chut, on ne vous en dit pas plus…

Médiathèque Porte Neuve 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Atelier d’information sur l’hygiène bucco dentaire 0/3ans