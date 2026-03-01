Mes Premiers Pas Au Cinéma

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Une séance de cinéma adaptée aux tout-petits pour éveiller leur regard et leur curiosité dès le plus jeune âge.

La Maison de la Culture de Bourges propose Mes premiers pas au cinéma , une séance spécialement conçue pour les enfants de 18 mois à 5 ans. À travers une sélection de courts-métrages adaptés, les plus jeunes découvrent en douceur le plaisir du cinéma et développent leur sensibilité à l’image. Cette première expérience, pensée pour leur rythme, favorise l’éveil, la curiosité et le partage en famille. Tarif 3,50 € la place. Sur inscription. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire m.hennard@mcbourges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A cinema session adapted for toddlers, to awaken their curiosity from an early age.

L’événement Mes Premiers Pas Au Cinéma Bourges a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BOURGES