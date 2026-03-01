Mes Premiers Pas Au Cinéma Bourges
Mes Premiers Pas Au Cinéma Bourges jeudi 26 mars 2026.
Mes Premiers Pas Au Cinéma
Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 10:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Une séance de cinéma adaptée aux tout-petits pour éveiller leur regard et leur curiosité dès le plus jeune âge.
La Maison de la Culture de Bourges propose Mes premiers pas au cinéma , une séance spécialement conçue pour les enfants de 18 mois à 5 ans. À travers une sélection de courts-métrages adaptés, les plus jeunes découvrent en douceur le plaisir du cinéma et développent leur sensibilité à l’image. Cette première expérience, pensée pour leur rythme, favorise l’éveil, la curiosité et le partage en famille. Tarif 3,50 € la place. Sur inscription. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire m.hennard@mcbourges.com
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English :
A cinema session adapted for toddlers, to awaken their curiosity from an early age.
L’événement Mes Premiers Pas Au Cinéma Bourges a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BOURGES