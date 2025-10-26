Mes premiers pas au musée Du kaolin ou un sort ? Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-26

fin : 2025-11-05

Halloween au musée, c’est aussi pour les tout-petits ! Pas de temps à perdre, le chien Porcelaine doit vite trouver du kaolin avant Dégourdi la momie au risque d’être transformé en porcelaine ! Poursuivez ensuite cet instant avec votre enfant pour créer une baguette magique. Et si vous ou votre enfant aimez les sorcières et les citrouilles, venez déguisés !

Réservations conseillées sur cultival.fr. Pour les enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

