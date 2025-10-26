Mes premiers pas au musée Du kaolin ou un sort ? Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-26
fin : 2025-11-05
2025-10-26 2025-11-05
Halloween au musée, c’est aussi pour les tout-petits ! Pas de temps à perdre, le chien Porcelaine doit vite trouver du kaolin avant Dégourdi la momie au risque d’être transformé en porcelaine ! Poursuivez ensuite cet instant avec votre enfant pour créer une baguette magique. Et si vous ou votre enfant aimez les sorcières et les citrouilles, venez déguisés !
Réservations conseillées sur cultival.fr. Pour les enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
