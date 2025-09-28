Mes Premiers pas au Musée Je Visite avec Doudou Musée national Adrien Dubouché Limoges

À l’occasion d’une petite balade dans le musée, les enfants et leurs doudous sont invités à venir écouter l’histoire d’Adrien Lapin. Parents, enfants (et doudous) pourront ensuite créer un cadre sur une assiette en porcelaine. Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Pour les enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. Effectif 12 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

