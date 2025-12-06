Mes premiers pas au musée Le goûter du Père Noël Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché
8Bis Place Winston Churchill
Limoges
Haute-Vienne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-21

Noël au musée. C’est la veille de Noël, le Père Noël va bientôt passer… mais catastrophe, son service à thé est perdu ! Retrouvez-le avec cette visite tout en douceur, puis poursuivez l’activité en atelier pour peindre de façon originale un sapin sur une assiette en porcelaine. L’assiette pourra peut-être servir pour le goûter du Père Noël la nuit du 24 décembre ?

Réservations conseillées sur cultival.fr. Pour les enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. .

+33 1 42 46 92 06 mnad@cultival.fr

