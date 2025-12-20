Mes premiers pas au musée Les petites expériences du chien Porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges

dimanche 18 janvier 2026

Musée national Adrien Dubouché
8Bis Place Winston Churchill
Limoges
Haute-Vienne

Tarif : 4 EUR

Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18

2026-01-18 2026-04-08 2026-05-10

Activité réservée aux enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité.

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

Le chien Porcelaine est ravi d’avoir une exposition temporaire où se rencontrent science, univers et énergies ! Il a même préparé des
petites expériences amusantes… Découvrez-les lors d’une visite puis créez avec votre enfant un volcan à l’aide d’argile !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04  mnad@cultival.fr

