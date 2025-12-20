Mes premiers pas au musée Les petites expériences du chien Porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges
Mes premiers pas au musée Les petites expériences du chien Porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges dimanche 18 janvier 2026.
Mes premiers pas au musée Les petites expériences du chien Porcelaine
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18 2026-04-08 2026-05-10
Activité réservée aux enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité.
Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre
Le chien Porcelaine est ravi d’avoir une exposition temporaire où se rencontrent science, univers et énergies ! Il a même préparé des
petites expériences amusantes… Découvrez-les lors d’une visite puis créez avec votre enfant un volcan à l’aide d’argile !
Réservation en sur le site web en lien. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mes premiers pas au musée Les petites expériences du chien Porcelaine
L’événement Mes premiers pas au musée Les petites expériences du chien Porcelaine Limoges a été mis à jour le 2025-12-16 par Terres de Limousin