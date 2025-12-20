Mes premiers pas au musée Les petites expériences du chien Porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges

Mes premiers pas au musée Les petites expériences du chien Porcelaine

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Activité réservée aux enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité.

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

Le chien Porcelaine est ravi d’avoir une exposition temporaire où se rencontrent science, univers et énergies ! Il a même préparé des

petites expériences amusantes… Découvrez-les lors d’une visite puis créez avec votre enfant un volcan à l’aide d’argile !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

