Mes premiers pas au musée Tournette la chouette se déguise !, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Mes premiers pas au musée Tournette la chouette se déguise !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-28

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.

Activité réservée aux enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité.

Tournette la chouette revient pour Carnaval ! Cette année, elle cherche un nouveau costume. Cap sur l’exposition Les Énergies de la terre pour l’aider à dénicher le plus beau masque. Puis, place à l’atelier pour créer avec votre enfant un masque inspiré des œuvres exposées ! .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mes premiers pas au musée Tournette la chouette se déguise !

L’événement Mes premiers pas au musée Tournette la chouette se déguise ! Limoges a été mis à jour le 2025-12-20 par Terres de Limousin