Mes p’tites histoires du soir – Biblio’fil Bibliothèque Loireauxence

Informations pratiques

Loireauxence

Mes p’tites histoires du soir – Biblio’fil

Bibliothèque 102 rue du Fresne Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2027-01-15 20:45:00

Date(s) :

2026-10-02 2027-01-15

En pyjama, avec doudou, viens écouter les histoires décalées proposées toute l’année.

Mes p’tites hist du soir en pyjama animé par Michèle Clément, » couseuse d’histoires » de la Cie Et patati et patata.

Spectacle « Entre chien et loup » d’après 3 albums d’Emilie Vast.

Gratuit.

Inscription conseillée.

Renseignements au 02 40 98 33 89. .

Bibliothèque 102 rue du Fresne Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

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English :

In your pyjamas, with your cuddly toy, come and listen to the quirky stories on offer all year round.

L’événement Mes p’tites histoires du soir – Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis