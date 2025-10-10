Mes p’tites histoires du soir- Biblio’fil Bibliothèque Bouillon de lecture Pannecé
Mes p’tites histoires du soir- Biblio’fil Bibliothèque Bouillon de lecture Pannecé vendredi 10 octobre 2025.
Mes p’tites histoires du soir- Biblio’fil
Bibliothèque Bouillon de lecture 235 Rue du Stade Pannecé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10 21:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Petits monstres et compagnie
Dans le cadre de « l’Année Monstres ! » inspirée par l’illustratrice Marjolaine Leray la bibliothèque d’Oudon propose à vos enfants dès 3 ans une histoire sur le thème des monstres
Inscription conseillée. .
Bibliothèque Bouillon de lecture 235 Rue du Stade Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 51 35
English :
Little monsters and company
German :
Kleine Monster und Co
Italiano :
Piccoli mostri e compagnia
Espanol :
Pequeños monstruos y compañía
L’événement Mes p’tites histoires du soir- Biblio’fil Pannecé a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis