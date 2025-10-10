Mes p’tites histoires du soir- Biblio’fil Bibliothèque Bouillon de lecture Pannecé

Mes p’tites histoires du soir- Biblio’fil Bibliothèque Bouillon de lecture Pannecé vendredi 10 octobre 2025.

Mes p’tites histoires du soir- Biblio’fil

Bibliothèque Bouillon de lecture 235 Rue du Stade Pannecé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 21:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Petits monstres et compagnie

Dans le cadre de « l’Année Monstres ! » inspirée par l’illustratrice Marjolaine Leray la bibliothèque d’Oudon propose à vos enfants dès 3 ans une histoire sur le thème des monstres

Inscription conseillée. .

Bibliothèque Bouillon de lecture 235 Rue du Stade Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 51 35

English :

Little monsters and company

German :

Kleine Monster und Co

Italiano :

Piccoli mostri e compagnia

Espanol :

Pequeños monstruos y compañía

L’événement Mes p’tites histoires du soir- Biblio’fil Pannecé a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis