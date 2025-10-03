Mes p’tites histoires du soir Bibliothèque de La Chapelle Loireauxence

Mes p’tites histoires du soir

Bibliothèque de La Chapelle 102 Rue du Fresne Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 21:00:00

2025-10-03 2026-01-16

En pyjama, avec doudou, écoute des histoires pour bien t’endormir !

Inscription conseillée .

English :

In your pyjamas, with a cuddly blanket, listen to stories to help you fall asleep!

German :

Im Pyjama, mit Kuscheltier, höre dir Geschichten an, um gut einzuschlafen!

Italiano :

In pigiama, con il vostro peluche, ascoltate le storie che vi aiuteranno ad addormentarvi!

Espanol :

En pijama, con tu peluche, ¡escucha cuentos que te ayudarán a conciliar el sueño!

