Mes p'tites histoires du soir Bibliothèque de La Chapelle Loireauxence vendredi 3 octobre 2025.
Bibliothèque de La Chapelle 102 Rue du Fresne Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03 21:00:00
2025-10-03 2026-01-16
En pyjama, avec doudou, écoute des histoires pour bien t'endormir !
Inscription conseillée .
English :
In your pyjamas, with a cuddly blanket, listen to stories to help you fall asleep!
German :
Im Pyjama, mit Kuscheltier, höre dir Geschichten an, um gut einzuschlafen!
Italiano :
In pigiama, con il vostro peluche, ascoltate le storie che vi aiuteranno ad addormentarvi!
Espanol :
En pijama, con tu peluche, ¡escucha cuentos que te ayudarán a conciliar el sueño!
